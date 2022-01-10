رئيس المجلس الرئاسي يلتقي مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض

طرابلس 10 يناير2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الإثنين، مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض‏ حيدر السائح، للوقوف على أوضاع المركز، ومدى قدرته على مجابهة وباء كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأكد السائح؛ على استعداد المركز؛ لتعزيز الصحة العامة والحماية الصحية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بمجال مكافحة الأمراض، من خلال العمل على إيجاد الطرق العلمية للوقاية منها ومكافحتها، بالتعاون مع المراكز المتخصصة المناظرة له بالعالم، والتواصل المستمر مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة.

وأشار السائح إلى أن الوضع الوبائي في ليبيا ما زال على ما هو عليه، وأن اللقاحات متوفرة والمراكز تواصل تقديم التطعيمات للمواطنين والمقيمين في كل المناطق والمدن الليبية.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، بدور العاملين بالمركز، في التصدي لهذه الجائحة من خلال برنامج التطعيمات وتوعية المواطنين بأخطارها.

في ختام اللقاء؛ قدم مدير عام المركز بطاقة تطعيم إلكترونية للسيد رئيس المجلس الرئاسي. (وال) ح س/ ر ت

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