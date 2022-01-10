تقرير | هكذا أحبطت أفريقيا الوسطى محاولة ” إخواني ليبي ” لبيع فندق ثمين

ليبيا – نشر موقع ” لابوتينيل ” أحد أبرز المواقع الإخبارية في جمهورية افريقيا الوسطى تقريرًا عن المدراء الليبيين في مجموعة لايكو التابعة لمؤسسة الإستثمارات الليبية والتي تدير فندق ليدجر بلازا .

وقال الموقع في تقرير ترجمته وتابعته المرصد أن الفندق شهد مؤخرًا تطورًا مذهلاً عقب المناورات المخادعة لبعض من وصفهم بـ ” الشرهين الذين يسعون للاستيلاء على هذه الأصول الليبية لتمويل شبكات المافيا الخاصة بهم ” .

وتأتي هذه التطورات المؤسفة عقب زيارة مفاجأة قام بها عبدالله اللافي عضو الرئاسي الى هذا البلد رفقة مستشاره محمد سيالة وقد طردهم عمال الفندق ولم يسمحوا لهم بالدخول متهمينهم بالفساد والتفريط في ممتلكات ليبيا .

وأشار الموقع الى أن الفندق الذي افتتح في 2012 كجوهرة معمارية سرعان ماتحول إلى ” بقرة نقدية ” قبل ان تبدأ الفوضى في الظهور حيث تحول لمركز مرور بجميع أنواعه ، مثل بيع الماس والأحجار الكريمة الأخرى.

وتابع : ” الفريق الجديد الذي تولى زمام هذا الفندق في عام 2014 أثبت بأنه كارثي كما كان الفندق مثقلًا بالديون والضرائب بالإضافة إلى ذلك لم يتم ادراج 24 غرفة في نظام الكمبيوتر”.

لذلك بدأ الفندق في الانحدار الحقيقي إلى الجحيم مع القادة الذين ليس لديهم خطة استثمار وكدليل فقد تعطل تكييف الهواء في الطابق الثالث من هذا الفندق ذي الخمس نجوم .

يضيف : ” المياه المباعة للزبائن غير صالحة للشرب بالإضافة إلى الأطباق الموبوءة التي تقدم لهم ، على المرء فقط أن يغامر بالدخول إلى هذا الفندق حتى يشم رائحة القذارة النتنة ، هذا دون الأخذ بعين الاعتبار معاناة موظفيه الذين لم يكن لديهم سوى البكاء “.

وأشار التقرير إلى ” أن الأمور لم تتحسن حتى وصول الفريق الجديد من القادة المعينين من قبل الحكومة المعترف بها في طرابلس ، وحالما تم تثبيتهم قام الفريق بتقييم الوضع للبدء في حل المشاكل التي تواجه الفندق تدريجياً من خلال تسوية الديون ودفع رواتب الموظفين وحتى زيادتها لاستعادة صورة علامته التجارية لإسعاد قادة طرابلس ” .

وفي هذا السياق ، قام عبدالمجيد الشتيوي القائم بالأعمال في سفارة ليبيا في جمهورية إفريقيا الوسطى في وقت لاحق بتمكين فريق الإدارة الجديد من الفندق الا انه استدار إلى التهديدات وقال بأنه لن يعترف بهذا الفريق.

ولكن وفقًا للمعلومات الواردة من مصادر موثوقة للموقع ، فإن رد فعل القائم بالأعمال نابع من حقيقة أن الفندق له حساب به مبلغ كبير من المال في مصرف BSIC ولهذا السبب هدد الشتيوي وشبكته في السلطات الليبية المدير العام لمصرف BSIC وأمروه بالإفراج عن حساباتهم.

في مواجهة تهديدات هؤلاء ، عارض المدير العام لـ BSIC الافراج على الحسابات على الرغم من ضغوط هذه المافيا وقد دعمته السلطات وعلى رأسها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والشرطة الذين عارضوا هذه المافيا التي يتزعمها القائم بالأعمال الليبي والمتواطئين معه في الظل.

من الواضح أن هدفهم هو السيطرة على الممتلكات الليبية في جمهورية إفريقيا الوسطى وتبديدها بتواطؤ مافيا مجموعتهم ، التي يشغل بعضها مناصب عليا داخل الحكومة المعترف بها في طرابلس ، حسب التقرير .

وبالنسبة لسلطات إفريقيا الوسطى وعلى الرغم من كون فندق ليدجر بلازا ملكًا للدولة الليبية ، إلا أنه جوهرة تصنع الجمال ، وتوفر العمل لعدد من مواطني إفريقيا الوسطى وتساهم في اقتصاد البلاد من خلال دفع الضرائب.

وبحسب الموقع أيضًا تريد سلطات إفريقيا الوسطى فقط أن يتم بيع الفندق وفقًا للمعايير أي أنه من الضروري الانتظار حتى تأتي سلطات جديدة منتخبة بعد إجراء الانتخابات في ليبيا .

ويرى التقرير أن موقف سلطات أفريقيا الوسطى قد قطع الطريق أمام بعض المزورين الليبيين المتورطين في مجموعة غسيل الأموال والذهب مع المنظمات الدولية من أجل الاستيلاء على هذا الفندق وتمويل الإرهاب والجماعات المسلحة في ليبيا .

أحد رجال الإخوان في الصورة

هذا هو حال عمر علي محمد رحومة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية والمدير العام لشركة ” لايكو ” تونس وهو ممنوع مرتين من دخول افريقيا الوسطى لكنه تمكن من التسلل بين الوفد الليبي الذي وصل مؤخرًا ، ولكن ما الذي يبحث عنه رحومة بالضبط في جمهورية إفريقيا الوسطى؟ ” يتساءل الموقع ” .

في نهاية هذه المهمة وبحسب التقرير أعلن رحومة نفسه المدير العام للفندق مما أثار استياء فريق الإدارة الحالي كما وصفه التقرير بأنه واحد من مجموعة المافيا ضمن مجموعة لايكو ويهمس أنه باع مؤخرًا فندقًا آخر في بوركينا فاسو.

ونوه الموقع إلى أن رحومة كان في مهمة مكلف بها والغرض منها لا يزال مجهولاً ويقال أنه منذ وصوله عقد بانتظام اجتماعات سرية مع أشخاص مشكوك في أخلاقهم داخل الفندق نفسه.

ولفت التقرير إلى أن الإخواني رحومة رجل متنفذ وخطير ويمول الجماعات المسلحة في ليبيا ولكن بفضل يقظة سلطات أفريقيا الوسطى وبعد نظر الشرطة فقد تمكنوا من القبض على هذا الإخواني ووضعوه قيد الإقامة الجبرية في انتظار إجراء مزيد من التحقيق.

وبالفعل فتحت الإجراءات القضائية ضده علاوة على اصرار رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى على عدم الإفلات من العقاب وبأنه لن يدع الفوضى تترسخ في بلده وتصيب مواطنيه بالعدوى ، حسب التقرير أيضًا.

وختم التقرير بأن هذه أخبار جيدة للمراقبين لأنه وباسم روابط الصداقة والأخوة التي تربط منذ فترة طويلة جمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا ، فلا تنوي الأولى إطلاق العنان لهذه المافيا التي تريد الاستفادة من الاضطرابات في ليبيا لبيع ممتلكات هذا البلد الصديق.

ترجمة : المرصد – خاص

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