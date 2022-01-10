“الجرندي” يدعو المجتمع الدولي لدعم العملية السياسية في ليبيا

أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي على ضرورة استمرار الجهود الإقليمية والدولية؛ من أجل توفير جميع الظروف الملائمة لتأمين نجاح العملية السياسية في ليبيا، على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومنتدى الحوار السياسي الليبي.

وشدد الجرندي خلال لقائه المستشارة الأممية ستيفاني وليامز في العاصمة التونسية على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون بيد الليبيين أنفسهم، مُعبّراً عن ثقة بلاده في قدرة الليبيين على تجاوز الظرف الراهن والتوصل للتوافقات الضرورية، لضمان أفضل الظروف لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وجدد الجرندي مساندة تونس الدائمة لليبيا ودعمها الثابت لكل ما يرتئيه الأشقاء الليبيون، وفقاً لأولوياتهم والمصلحة العليا لبلادهم وما تقتضيه المرحلة الراهنة من توافق وطني ومواصلة الحوار البنّاء، بما يكفل أمن ليبيا واستقرارها وبما ينعكس إيجاباً على المنطقة ككل ودول الجوار بصفة خاصة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية