مجلس البحوث التابع للغرياني يطالب بإجراء انتخابات برلمانية

دعا ما يسمى “مجلس البحوث والدراسات الشرعية” التابع للمفتي المعزول الصادق الغرياني، إلى “إجراءِ انتخاباتٍ برلمانيةٍ، معتبرًا ذلك هو السبيلُ الذي يُعجِّلُ برحيل جسمَيْ مجلس الدولة والنواب الفاقدَينِ للشرعيةِ”، بحسب قوله.

وقال المجلس في بيانه: “أن مجلسَي “الدولة والنواب” تسبّب بقاؤُهما طيلة السنوات في التدهورِ غيرِ المسبوق لأحوالِ البلد مؤكدًا أن كلاهما لا يمتلكانِ شرعية الاستمرارِ عن طريقِ التمديدِ لأنفسِهم، لا شرعًا ولا قانونًا”، بحسب قوله.

وأشار البيان إلى أنه “يتوجب على المجلسينِ الآنَ السعي دون زيادة تلاعبٍ بالوقت ؛ لإجراء انتخاباتٍ برلمانيةٍ، وفقَ قانون الانتخابات السابق الذي صدر سنة 2014م دونَ إلهاء الناسِ بتشكيل لجانٍ لقوانين جديدة، ليس الهدف منها إلّا كسب الوقت”، بحسب قوله.

كما طالب “الجهات المسؤولة عن التحضير للانتخابات البرلمانية، التعجيلَ بالإجراءات التي تضمن نزاهتَها، و أَولها وعلى رأسِها؛ إصلاحُ منظومةِ الرقمِ الوطنيّ، التي ثبت أنّ بها ما لَا يقلّ عن مليون رقم وطنيّ مزوّر”، بحسب قوله.