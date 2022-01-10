جهاز الردع يُعلن مسؤوليته عن ضبط فيصل قرقاب

العنوان-طرابلس

أعلن جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، في طرابلس، ضبط رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة الأسبق الدكتور فيصل قرقاب.

وأضح الجهاز في بيان له أن ذلك يأتي في إطار التعاون الأمني بين جهاز الردع والجهات الضبطية بوزارة الداخلية ومديريات الأمن وما يتطلبه من حماية مؤسسات الدولة احترام القوانين والأحكام القضائية.

وأشار الجهاز أن عملية ضبط قرقاب جاءت على خلفية اقتحام مكتب رئيس مجلس الإدارة للشركة بشارع الزاوية.

لافتا أنه تم تقييد الواقعة بمركز شرطة باب بن غشير حيث قام فيصل قرقاب رفقة محمد الحجازي ومجموعة مسلحة باقتحام مقر الإدارة للشركة القابضة.

وأشار الجهاز إلى أن الاقتحام كان بشكل غير لائق تم فيه تكسير أبواب الشركة والهجوم على الموظفين وذلك ادعاءً منهم لتنفيذ حكم صادر لصالح فيصل قرقاب رئيس مجلس الإدارة السابق.

موضحا أنه لا يزال هناك استشكال ولم يتم الفصل فيه نهائيا وأنّ الحكم أساساً لا يتم تنفيذه إلا من خلال الجهات القضائية المخولة.

ومشيرا أنه تم ضبطهم جميعاً وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لأحالتهم لجهات الاختصاص.