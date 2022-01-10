بنغلاديش تؤكد قدرتها على دعم السوق الليبية بالعمالة المدربة

أكد السفير البنغالي لدى ليبيا “شميم الزمان”، قدرة بلاده على مد ليبيا بالعدد الكافي من العمالة الماهرة المدربة، التي تحتاجها في مرحلة الإعمار والتنمية، في إطار العمل على تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير العمل والتأهيل علي الرضا بالسفير شميم الزمان في طرابلس، ناقشا فيه ملف العمالة البنغالية في سوق العمل الليبي وسبل التعاون المشترك بين البلدين.

من جانبه رحّب الوزير الرضا بالعمالة البنغالية الماهرة خصوصاً في مجال الخدمات، مؤكداً حرص الوزارة على تسوية أوضاع كل العمالة الأجنبية وفق مقتضيات القوانين والتشريعات المعمول بها.

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