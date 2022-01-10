القطراني يستقبل السفير التركي ويشيد بدور بلاده

استقبل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، الإثنين، في مدينة طرابلس السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، وذلك خلال اليوم الأول لاستئناف مهامه من العاصمة.

وأعرب السفير التركي، خلال اللقاء، عن «حرص بلاده على دعم جهود المسار السياسي من خلال الاستماع إلى كل وجهات النظر، من كافة الأطراف السياسية»، مضيفاً أن بلاده قد دعت في وقت سابق عددًا من أعضاء مجلس النواب الليبي للتشاور حول العلاقات الثنائية بين البلدين، والتباحث في سبل إيجاد الحلول المناسبة للأزمة الليبية، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي للقطراني على «فيسبوك».

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ونقل البيان عن السفير تأكيده ضرورة العمل لإعادة تفعيل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بمدينة بنغازي قريبًا، من خلال تنظيم زيارة رسمية للسفارة ووضع الترتيبات اللازمة لها، بالإضافة إلى عودة الحركة التجارية بين موانئ ومطارات الشرق الليبي وتركيا.

من جهته، أوضح القطراني أن «الخطوات التي تتخذها القيادة التركية تجاه الملف الليبي في الوقت الحالي من خلال الإستماع لكافة الأطراف الفاعلة في ليبيا لغرض المساهمة في دعم الاستقرار سيكون لها الأثر الجيد على ما تؤكد عليه الحكومة دائماً»، وهو أن «ليبيا دولة ذات سيادة ويقتصر دور الدول الشقيقة والصديقة على تقديم الدعم للمؤسسات الليبية لإنجاح المسار السياسي والاقتصادي والعسكري القائم حالياً».

كما أكد ضرورة «تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة الأصعدة بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي»، موجهًا دعوةً رسميةً للسفير لزيارة المنطقة الشرقية في الأيام القليلة المقبلة، للبدء الفعلي في وضع الأسس السليمة للعمل السياسي المشترك والمساهمة الفعلية في إعادة الإعمار.

وكان القطراني قد وصل، الأحد، إلى طرابلس لمباشرة عمله من العاصمة، بعد طي الخلاف الذي نشب مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وتوترت العلاقة بين القطراني والدبيبة، منذ أكتوبر 2021، على خلفية مطالبة الأول بإعادة هيكلة ديوان مجلس الوزراء وتحديد اختصاصات نائبي رئيس الحكومة، متهمًا الدبيبة بعدم الالتزام ببنود الاتفاق السياسي وتنفيذ خارطة الطريق.

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