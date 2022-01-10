الغويل يزور المؤرخ والباحث عبدالله مليطان في طرابلس

قالت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في منشور على صفحتها الرسمية، إن وزير الثقافة سلامة الغويل زار مساء اليوم الاثنين الكاتب والمؤرخ عبد الله مليطان، في منزله بطرابلس.

وتأتي هذه الزيارة كتعبير عن تقدير وزارة الثقافة والتنمية المعرفية لرموز الإبداع والثقافة الليبية، وتثميناً لجهودهم المبذولة في إثراء المشهد الثقافي – حسب ما جاء في منشور صفحة الوزارة في فيسبوك.

وناقش الطرفان في اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بالشأن الثقافي، كالمعايير والأسس التي تُنظم حركة النشر والطباعة، ومشروع موسوعة الذاكرة الثقافية الليبية، ودعم وتنظيم مهرجانات في القصة والمسرح والرواية والأدب الشعبي.

من جهته، أعرب الدكتور مليطان عن تقديره للزيارة، مؤكداً أن الاطلاع عن قرب على تجربة ومعاناة الكاتب والمثقف الليبي يساهم بتقديم صورة حضارية لبلاده.

وعبدالله سالم مليطان من مواليد 1964بمصراتة، وحاصل على الدكتوراه في فلسفة الحضارة عام 2005 ودكتوراه في الآداب عام 2021، مارس العمل الإعلامي وترأس تحرير عدد من الصحف، إلى جانب إعداد وتقديم عدد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإذاعة والتلفزيون الليبيين خلال الفترة من 1985 وحتى 2005 وله أكثر من 40 مؤلفاً بحثياً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية