من بينهم شقيق عضو بملتقى الحوار.. وزيرة العدل ترشّح 7 أسماء للعمل بالسفارات الليبية بالخارج

وجهت وزير العدل حليمة إبراهيم، خطاباً إلى رئيس حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة.

وزيرة العدل، وفي خطابها المؤرخ بتاريخ 23/12/2021، رشحت 7 أسماء للعمل كملحق قانوني بالسفارات الليبية بالخارج، يتولون “مهام متابعة أحكام الاتفاقيات الدولية أو الثنائية المبرمة في شأن التعاون القضائي أو القانوني وما تقتضيه من إجراءات خاصة في تنفيذ الانابات القضائية والإعلانات وتبادل وتسليم المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية وتعزيز أوجه التعاون القضائي والقانوني لحماية حقوق الدولة ورعاية مصالح مواطنيها”.

وتابعت: “ونظرا لوجود العديد من القضايا المرفوعة على أجهزة الدولة الليبية من قبل الشركات أو بعض المواطنين مطالبين فيه الدولة بالتعويض عن الضرر الناشئ لعدم التزام الدولة الليبية بالتعاقدات المبرمة معها الأمر الذي يقضي معه متابعتها وإعداد المدفوع القانونية المنتجة حيالها بالتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات المعنية فور ورودها إلي السفارات والقنصليات من الدول المعنية تفاديا لاستصدار أي أحكام قضائية تلزم الدولة الليبية بمبالغ طائلة أو مصادرة لبعض الأموال المنقولة أو الثابتة”.

وبحسب كتاب الوزيرة فإن المرشحين هم “علي محمد الأمين مرشحاً لسفارة ليبيا بالأردن، والشارف الوحيشي مفتاح للإمارات، وعزالدين محمد ناجي لموريتانيا، وعبد الله علي المريمي لبلجيكا، وحاتم يوسف الثلب للبعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة، والساعدي المصري بن قطنش لليونان، وسعيد عريبي الأعمى لمالطا”.

والمرشح كملحق قانوني لسفارة ليبيا بمالطا سعيد عريبي الأعمى هو شقيق سليمان عريبي الأعمى عضو ملتقى الحوار ومجلس الدولة الاستشاري، أما الساعدي المصري بن قطنش فهو مدير العلاقات العامة بوزارة العدل، أما حاتم يوسف الثلب فهو وكيل نيابة بنيابة شرق طرابلس الابتدائية، أما علي محمد الأمين فهو السفير الليبي سابقا إلى الإنتربول المصري، والشارف الوحيشي يعمل كمستشار لوزير العدل، أما عزالدين محمد ناجي، عمل كرئيس نيابة الزهراء الابتدائية.