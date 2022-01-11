ستيفاني لـ«الجرندي»: علينا العمل سويا لتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا

قال ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، اليوم الإثنين، إنها التقت وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيون بالخارج، عثمان الجرندي.

وأوضحت ستفاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” تشرفت اليوم بلقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي في تونس، حيث استعرضت معه آخر المستجدات في ليبيا.

وأضافت:” أشدت خلال اللقاء بالدور الهام الذي تضطلع به تونس والتزامها باستقرار ليبيا، فضلاً عن الدعم الذي تقدمه لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

وتابعت:” شدد كلانا على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في ليبيا للدفع بالعملية السياسية قدماً بما في ذلك إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن”.

واستطردت:” كما أكدنا سوياً على أهمية دور دول جوار ليبيا في دعم الشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والأمن والاستقرار”.