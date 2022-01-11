فريق المركز الوطني يزور بني وليد لمكافحة اللشمانيا

تفقد فريق من إدارة مكافحة الأمراض المشتركة التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض مدينة بني وليد، في إطار جهود مكافحة مرض اللشمانيا.

وأوضح المركز في بيان أن الفريق الذي أنهى جولة في المدينة استمرت 4 أيام، استكمل أعمال “التخريط” للمناطق الموبوءة بالمدينة بعد تجميع عينات من القوارض البرية الخازنة للمرض، للكشف عليها بمختبر أبحاث الطفيليات، ونواقل الأمراض بالمركز.

وشملت أبحاث الفريق تدريب فريق المكافحة المحلي بطرق مكافحة اللشمانيا، بالإضافة لاجتماع مع ممثلين من القطاع الصِّحي، وقطاع الصِّحة الحيوانية ومكتب شؤون الإصحاح البيئي بني وليد.

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