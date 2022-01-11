بحضور شكشك.. الدبيبة يناقش آليات البدء في خطط إعادة الإعمار

‎اجتمع رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ظهر اليوم الإثنين، بمديري صناديق إعمار كل من بنغازي، درنة، سرت، وجنوب طرابلس، بحضور ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه عادل جمعة، والناطق باسم مجلس الوزراء محمد حموده.

‎وأكد رئيس الحكومة، خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على الدور الرئيسي للصناديق للمساهمة في عودة الحياة والسكان إلى هذه المناطق المدمرة جراء الحروب المتعاقبة.

‎واستعرض بعد ذلك مديرو الصناديق في عرض ضوئي خططهم للعام 2022م.

‎وفي كلمة لرئيس ديوان المحاسبة، أكد ضرورة المشاركة الفاعلة لمصلحة التخطيط العمراني في مشاريع المخططات.

‎وفي الختام شدد الدبيبة، على ضرورة البدء الفعلي لعمل الصناديق للمساهمة الحلول العاجلة لعدد من الإشكاليات وأن تكون واقعية وقابلة للتنفيذ.