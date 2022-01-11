الردع يُلقي القبض على الرئيس السابق “للقابضة للاتصالات”

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الاثنين، القبض على رئيس الشركة الليبية القابضة للاتصالات فيصل قرقاب، في إطار التعاون الأمني بين الجهاز والجهات الضبطية بوزارة الداخلية.

وأضاف الجهاز في بيان، أن القبض على قرقاب جاء على خلفية قيام الأخير رفقة محمد حجازي ومجموعة مسلحة، باقتحام مكتب رئيس مجلس الإدارة للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات (القابضة) بشارع الزاوية، وتقييد الواقعة بمركز شرطة باب بن غشير عقب اعتدائه على أبواب الشركة والهجوم على الموظفين، مُدّعياً تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه.

وأشار الجهاز أن الحكم لايزال منظوراً أمام القضاء، ولم يتم الفصل فيه نهائياً، علاوة على أن تنفيذ الأحكام لايتم إلا عبر الجهات القضائية المخولة، لافتاً إلى أن الضالعين في عملية الاقتحام تم ضبطهم جميعاً وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

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