تنسيق بين “الخارجية” و”مصلحة الطيران” لرفع الحظر عن الطيران الليبي

أكد وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، على أهمية وجود ثقل ودعم سياسي إلى جانب الدعم الفني للتعجيل برفع الحظر المفروض على الطيران المدني الليبي.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مصلحة الـطـيـران المـدنـي مصطفى عمار بمقر وزارة الخارجية بطرابلس، للتنسيق بين مصلحة الطيران المدني ووزارة الخارجية لرفع الحظر، أشار خلاله عمار للجهود المبذولة في التواصل مع شركات الطيران العالمية لإعادة تسيير الرحلات إلى المطارات الليبية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج لتدريب الموظفين.

وتوافق الطرفان على آليات التنسيق والإعداد لزيارة اليونان وعدد من الدول الأوروبية، لإطلاع مسؤولي الطيران في تلك الدول على ما اتخذ من إجراءات لتوفير البيئة الأمنية واللوجستية في المطارات الليبية، والتأكيد على جاهزيتها لاستقبال الرحلات الدولية.

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