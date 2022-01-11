التربية تفتح تحقيقاً في حادثة ضرب طلاب مدرسة ثانوية

أصدرت وزارة التربية والتعليم بياناً بشأن التّعنيف الجسدي لطلّاب مدرسة “أحفاد المجاهدين” الثانوية، واصفةً ما جرى “بالفعل المُشين” والذي تمثل في إنزال العقوبة الجسدية بالطلاب.‏

واستنكرت الوزارة هذا الفعل الذي يُنافي قيم التربية والتعليم، ويُخالف اللوائح والقوانين المعمولة بالوزارة، وألزمت مُراقبة التربية والتعليم – سوق الجمعة، بإجراء تحقيق فوري في الواقعة، وموافاة الوزارة بنتائج التحقيق في غضون 48 ساعة من تاريخ صُدور البيان.

وقدّم وزير التربية والتعليم ووكلاء الوزارة اعتذارهم لكافة الطلبة، وأولياء أمورهم، وتعهدوا عبر البيان بالشفافية التامة وإظهار نتائج التحقيق، واتّخاذ الإجراءات الرّادعة لعدم تكرار مثل هذه الواقعة.

كما شدد البيان على ضرورة أن تُدرك إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدّعم والإرشاد النّفسي والمكاتب التابعة لها بمُراقبات التربية والتعليم، مسؤولياتهم بعيداً عن إلحاق الأذى بالطلاب، وتعريضهم للإيذاء.

وأكد البيان أن استخدام العنف، والعقوبة الجسدية ليس مُبرِّراً تحت أيّة ظروف، وأن اللوائح والقوانين تحفظ للطلبة وللمعلمين حُقوقهم على السّواء، والوزارة لن تتوانى في تنفيذها.

كما دعت الوزارة كافة الطلبة وأولياء أمورهم إلى تقديم الشكاوى، والتبليغ عن أيّة عُقوبات جسدية يتعرّض لها الطلبة لدى المُراقبات التابعين لها، وشددت على المُراقبات اتّخاذ كافة الإجراءات اللازمة بخصوص هذه الشكاوى، مؤكدة على مكاتب المُتابعة بالمُراقبات موافاة الوزارة بتقارير دورية بخصوص هذا الأمر.

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