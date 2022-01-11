تقديرًا لجهوده.. إدارة التفتيش والمُتابعة بالداخلية تكرم  «فرج اقعيم»

قامت إدارة التفتيش والمُتابعة مُتمثّلةً في مُديرها عميد ” شريف اقويدر ” بتكريم وكيل وزارة الداخلية ” فرج اقعيم العبدلي “.

وأوضح حساب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، بحكومة الوحدة الوطنية، أن التكريم جاء “تقديرًا لجهود الوكيل ودعمه المُتواصل لمكونات الوزارة بالكامل من مُديريات أمن وإدارات وأجهزة وأقسام ومكاتب”.

ومن جانبه، عبر الوكيل عن امتنانه لهذه البادرة، مثنيًا على دور إدارة التفتيش والمُتابعة في الوزارة ووقوفها على الانضباطية والإرتقاء بمُستوى العمل بالصورة السليمة التي تُعبّر عن رجل الأمن، الساهر على راحة وأمن الوطن والمواطن.