«وزارة التعليم»: التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية بسوق الجمعة «فعل مشين»

أصدرت وزارة التربية والتعليم، بيانًا بشأن التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية.

وجاء في نص البيان، “تابعت وزارة التربية والتعليم باستغراب تعرض عدد من أبنائنا الطلاب في مدرسة أحفاد المجاهدين بمراقبة التربية والتعليم سوق الجمعة إلى فعل مشين تمثل في إنزال العقوبة الجسدية بهم”.

وأردف البيان، “وإذ تستنكر الوزارة هذا الفعل المشين الذي ينافي قيم التربية والتعليم، ويخالف اللوائح والقوانين المعمولة بالوزارة، فإنها تؤكد على ما يلي؛ أولًا إلزام مراقبة التربية والتعليم سوق الجمعة بإجراء تحقيق فوري في الواقعة وموافاة الوزارة بنتائج التحقيق في بحر 48 ساعة من تاريخ صدور البيان”.

وتابع البيان؛ أن “وزير التربية والتعليم ووكلاء الوزارة يقدّموا اعتذارهم لكافة الطلبة وأولياء أمورهم، ويتعهدون بالشفافية التامة وإظهار نتائج التحقيق واتخاذ الإجراءات الرادعة لتكرار مثل هذه الواقعة”.

وواصل البيان؛ أنه من “الضروري أن تدرك إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم والإرشاد النفسي والمكاتب التابعة لها بمراقبات التربية والتعليم مسؤولياتهم بعيدا عن إلحاق الأذى بأبناءنا الطلاب وتعريضهم للإيذاء”.

وأكد البيان؛ على أن “استخدام العنف والعقوبة الجسدية ليس مبررا تحت أية ظروف، وأن اللوائح والقوانين تحفظ للطلبة والمعلمين حقوقهم على السواء، والوزارة لن تتوانى في تنفيذها”.

وختم البيان؛ موضحًا ” أن الوزارة تدعو كافة الطلبة وأولياء أمورهم إلى تقديم الشكاوى والتبليغ عن أية عقوبات جسدية يتعرض لها أبناؤنا الطلبة لدى المراقبات التابعين لها، وتشدد على المراقبات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بخصوص هذه الشكاوى، وتؤكد على مكاتب المتابعة بالمراقبات موافاة الوزارة بتقارير دورية بخصوص هذا الأمر”.