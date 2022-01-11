الحاجي: ألا يوجد «ولد أمه» في جماعة «الإخوان الجدد» يوقف «المشري»؟

انتقد جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري، معتبرا إياه المعرقل لكل الخطوات التي تصب في صالح الشعب الليبي.

وقال الحاجي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ما فيش حد “ولد أمه” من جماعة “الإخوان الجدد” يوقف ولدهم “المشري”؟.

وأضاف الحاجي:” معقولة كلما نقترب من خطوة في صالح هذا الشعب نحو الدولة، أنتم من يتدخلون لعرقلتها من أجل مصلحة جماعتكم”.

وتساءل:” كيف تفسرون مواقفكم ولا تقعوا في الكذب وتقولون أن المشري لم يعُد من الجماعة؟”.