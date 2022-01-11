القطراني لـ«السفير التركي»: أدعوك لزيارة المنطقة الشرقية للبدء في وضع الأسس السليمة للعمل السياسي المشترك

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني، اليوم الإثنين، بمحل إقامته في مدينة طرابلس السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز.

وأعرب السفير التركي، خلال اللقاء، عن حرص بلاده على دعم جهود المسار السياسي من خلال الاستماع إلى كل وجهات النظر، من كافة الأطراف السياسية، مضيفاً أن بلاده قد دعت في وقت سابق عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي للتشاور حول العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث في سبل إيجاد الحلول المناسبة للأزمة الليبية .

كما أكد ضرورة العمل لإعادة تفعيل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بمدينة بنغازي في أجل قريب من خلال تنظيم زيارة رسمية للسفارة ووضع الترتيبات اللازمة لها، بالإضافة إلى عودة الحركة التجارية بين موانئ ومطارات الشرق الليبي والدولة التركية .

ومن جهته، أوضح القطراني، أن الخطوات التي تتخذها القيادة التركية تجاه الملف الليبي في الوقت الحالي من خلال الاستماع لكافة الأطراف الفاعلة في ليبيا لغرض المساهمة في دعم الاستقرار سيكون لها الأثر الجيد على ما تؤكد عليه الحكومة دائماً، وهو أن ليبيا دولة ذات سيادة ويقتصر دور الدول الشقيقة والصديقة على تقديم الدعم للمؤسسات الليبية لإنجاح المسار السياسي والاقتصادي والعسكري القائم حالياً .

وأكد النائب أيضاً، خلال هذا اللقاء، ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة الأصعدة بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي.

هذا وقد وجه القطراني، دعوةً رسميةً للسفير إلى زيارة المنطقة الشرقية في الأيام القليلة المقبلة للبدء الفعلي في وضع الأسس السليمة للعمل السياسي المشترك والمساهمة الفعلية في إعادة الإعمار .