استجابة لشكوى الأهالي.. «النائب العام»: تم حل مشكلة سوق المواشي بمدينة غات 

أصدر النائب العام بيانًا تعليقًا على شكوى أهالي حي الطريق 304 بمدينة غات، بسبب عدم نقل سوق بيع المواشي الموجود بين منازلهم.

وأوضح البيان المنشور على حساب مكتب النائب العام، على فيسبوك، أنه “وفقًا لشكوى أهالي حي الطريق 304 الكائن في مدينة غات، التي أبدوا في معرضها استياءهم من تجاهل الجهات المعنية بالصحة العامة لمطلبهم بنقل سوق بيع المواشي الموجود بين بيوتهم ، على الرغم من افتقاده إلى المعايير الصحية والبيئية ، وتسببه في أضرار صحية للقاطنين ، أخصها الأمراض الجلدية والتنفسية”.

وتابع البيان، أن النائب العام “وجه جهاز الحرس البلدي غات بمباشرة إجراءات الاستدلال حول الواقعة والتنبيه على شاغلي السوق بضرورة مغادرته، والعمل على إيجاد سوق يلبي الاشتراطات المقررة في التشريعات الصحية والبيئية”.

وأردف البيان، أن ” الجهة الضبطية استجابت للتعليمات الصادرة في الخصوص، وتم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بها؛ وبذلك تهيب النيابة العامة بالسكان في أنحاء ليبيا كافة الإبلاغ عن أية تجمعات بشرية تجارية غير مرخص لها وفق تشريعات الإدارة المحلية وعلى الأخص التي يكون من شأنها المساس بالصحة والسكينة العامتين”.