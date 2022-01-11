جهاز الردع يضبط فيصل قرقاب وعدداً من مرافقيه‎‎

قال جهاز الردع لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة انه وفي ظل التعاون الأمني بينه وبين الجهات الضبطية بوزارة الداخلية ومديريات الأمن وما يتطلبه من حماية مؤسسات الدولة واحترام القوانين والأحكام القضائية تم ضبط الرئيس السابق للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات “القابضة فيصل قرقاب عقب اقتحامه مكتب رئيس مجلس الإدارة للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات (القابضة) بشارع الزاوية واضاف الجهاز في منشور له علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ان الواقعة قيدت بمركز شرطة باب بن غشير

واشار الى ان فيصل قرقاب قام رفقة محمد الحجازي ومجموعة مسلحة باقتحام مقر الادارة للشركة القابضة.

وكان الاقتحام بشكل غير لائق تم فيه تكسير أبواب الشركة والهجوم على الموظفين ادعاء منهم لتنفيذ حكم صادر لصالح فيصل قرقاب رئيس مجلس الإدارة السابق.

واكد الجهاز ان القضية لازالت تحت يد القضاء ولم يتم الفصل فيه نهائيا وأنّ الحكم اساساً لا يتم تنفيذه الا من خلال الجهات القضائية المخولة.

يشار الى ان الجمعية العمومية للقابضة قد أصدرت قراراً حمل الرقم 4، لسنة 2021، عيّنت بموجبه محمد إبراهيم بن عياد رئيساً لمجلس الإدارة خلفا لفيصل قرقاب وقد قام قرقاب بالطعن في القرار امام القضاء.