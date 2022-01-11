دغيم: عودة عقيلة للبرلمان وترؤسه الجلسة المقبلة يبطل مايصدر عنها من قرارات

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب زياد دغيم أن إدارة رئيس البرلمان المكلف، فوزي النويري للجلسات واللقاءات والقرارات الصادرة أعادت الهيبة للمؤسسة التشريعية كون الأخير احترم النظام الداخلي والعمل الجماعي والتشريعات الليبية النافذة.

دغيم وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري الإثنين وتعليقا على عودة عقيلة صالح، قال : “إن النويري نجح في تحرير ختم مجلس النواب من جيوب العبث والتجاوز وازدراء القوانين والإعلان الدستوري والارتهان للسفراء والخارج، وهذا التحسن بأداء البرلمان وانعكاسه على الدولة يدعونا إلى ضرورة أن تشمل خارطة الطريق تجديد الدماء عبر وضع شرط “الدورة البرلمانية” لتغيير الرئيس أسوة بمجلس الدولة وكذلك انتخاب الشواغر في مقاعد البرلمان الخالية”، وفق تصريحه.

وأكد أن عودة المرشح الرئاسي عقيلة صالح إلى سابق عمله رئيسا للبرلمان يقصيه من الترشح.

دغيم قال إن عودة عقيلة للبرلمان وترؤسه الجلسة المقبلة والمتوقع عقدها يوم 10 من الشهر الجاري، يبطل الجلسة وما يصدر عنها من قرارات.