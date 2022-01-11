«الصور»: مشروع منظومة النيابة العامة الإلكترونية على وشك الإنجاز  

أكد النائب العام المستشار الصديق الصور، أن “مشروع منظومة النيابة العامة الإلكترونية على وشك الإنجاز “.

‏وقال «الصور» خلال إيجاز صحفي، إن “عمل النيابة العامة في مجال العدالة الجنائية، مهم وضروري، ورفع نسقه بعد انتهاء أعمال التجهيز وتوفير الإمكانيات اللازمة لتسييره”.

وأردف أن “استحضر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد في سبيل تسييد القانون، ودعاهم إلى تضافر الجهود لغرض التصدي للجريمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد”.

تجدر الإشارة إلى أن «الصور» زار الأربعاء الماضي نيابات شمال طرابلس الابتدائية، والاستئناف، والنظام العام؛ والمدينة الجزئية.

وجاءت هذه الزيارة في إطار متابعة النائب العام لانتظام عمل النيابات والاطلاع على نسب إنجاز أعمال صيانة وتجهيز النيابات المذكورة، بوصفها إحدى ركائز الاستراتيجية الموضوعة لغرض تطوير وتجويد عمل هيئة النيابة العامة .

‏وعلى هامش هذه الزيارة عقد “الصور”، اجتماعاً بمقر نيابة شمال طرابلس الابتدائية، حضره السادة : مدير مكتب النائب العام، والمحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس، ورئيس نيابة شمال طرابلس الابتدائية، ورئيس محكمة شمال طرابلس.