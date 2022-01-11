الدبيبة يبحث مع شكشك عدد من الملفات الهامة

ليبيا – التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة اليوم الاثنين بديوان مجلس الوزراء، رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك لمتابعة دعم المربين من خلال توريد الأعلاف وفق آليات منظمة تضمن استمرارها ووصولها لمستحقيها.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة نتائج اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بإعداد جدول المرتبات الموحد، إلى جانب ضرورة المتابعة الجادة للجان لنتائج متابعة ديون العلاج بالداخل والخارج في مجال الصحة لضمان استمرار العلاج للمواطنين.

كما تم التاكيد خلال اللقاء على ضرورة الاستمرار في استكمال الاجراءات الفنية والمالية لتنفيذ عدد من المشروعات الأساسية في مجالي الكهرباء والطرق والكباري.

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