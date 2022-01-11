مصطفى البحباح: لدينا رؤية لتأسيس منطقة صناعية جنوب زليتن 

أكد عضو بلدية زليتن، مصطفى البحباح، أن هناك رؤية لتأسيس لمنطقة صناعية بجنوب المدينة.

وقال «البحباح» في تصريح صحفي، إننا نأمل بأن “يكون الطريق الجديدة بالقرب من تلك المدينة الصناعية”، مردفًا أن “المسار الحالي لطريق امساعد” راس جدير ” سيكلف المواطنين والدولة خسائر كبيرة”.

وأضاف أن “مسار الطريق غير ملائم وذلك لقربه من النهر الصناعي”، وعقب “تواصلنا مع عدة جهات مسؤولة، منها وزارة المواصلات لطرح رؤيتنا حول مسار الطريق الحالي”.

وأكمل؛ أن “هناك العديد من الاعتراضات حول الطريق من قبل المواطنين، وذلك لقرب المخطط من ممتلكاتهم”.

وأوضح عضو البلدية أن ” أسباب تخوف المواطنين المتضررين من الطريق وهو عدم تحصلهم على التعويض الكافي مقابل ممتلكاتهم المنزوعة، مسببة في ذلك خسائر اقتصادية للمواطنين من جهة وللدولة من جهة أخرى”.