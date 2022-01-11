بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء استمرار تأثير موجة البرد على مناطق الشمال مع رياح نشطة و سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر خاصة على المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: مازلت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على فترات تصحبها خلايا رعدية احيانا.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا هذا اليوم خاصة على الساحل تصل سرعتها إلى (60) كم/ساعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (14/08) م°.

الخليج -سهل بنغازي حتىامساعد -الواحات-مرادة:

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا رعدية احيانا وتكون جيدة خاصة على المنطقة الممتدة من اجدابيا الى الجبل الاخضر مما تسبب في جريان بعض الاودية المحلية.

الرياح: جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة الى قوية أحيانا هذا اليوم قد تصل سرعتها على بعض المناطق الى (60) كم/ساعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(16-10) م°.

الجفرة -سبها-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على غدامس-الحمادة و الجفرة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على مناطق الجفرة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(20-15) م° و تسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

الكفرة-السرير-تازربو:

حالة السماء:السماء صافية الر قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(21-18) م°