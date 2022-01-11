محمود عبدالعزيز: الوضع في ليبيا لا يطمئن لأن هناك «مخططات جهنمية»

زعم عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز، جماعة معمر القذافي ورطونا في الدماء والآن تولوا الحكم وأصبحوا متنفذين.

وادعى عبدالعزيز، في تصريحات صحفية، أن جماعة معمر القذافي نهبوا البلاد وخربوها والآن يزيدون في أموالهم وضلالهم، ويديرون أحزابًا من أجل الجماهيرية الثانية”.

وتابع:” بعتم سيدكم اللي خلاكم بشر، فما هي مؤهلاتكم التي تجعل لكم حظوة لدى الليبيين؟، وكنتم تحكمون ليبيا بالطول والعرض، وقمتم بأشياء سيئة وأخذتم ما خف وزنه وغلا ثمنه”، على حد تعبيره.

واعتبر أنهم جعلوا “القذافي” يشعر أنه إله من التطبيل والتذمير، وهتفتم نحن معك يا قائد وليبيا كلها معك بالملايين ونحن حماتك ونموت أمامك”، على حد ادعائه.

وواصل زعمه:” الآن يفعلون نفس الشيء وهم يولون نحو السلطة من أجل حكم الليبيين والاستفادة ماديا وهم كاذبون”.

وأضاف مدعيا:” للأسف الذين سمحوا لهم بذلك هم جماعة فبراير، والوضع لا يطمئن لأن مخططاتهم جهنمية، فالقذافي قال إن الليبيين سيموتون من أجل حمايته وبعد ذلك فروا على مصر ومالطا يستمتعون بمئات الملايين”.

وزعم:” أضحك عندما أشاهد فيديو القذافي وهم يقولون له نموت أمامك يا قائد، واليوم الكل يجري بعد أن قتلوا الليبيين وقطعوا أرحامهم، فأنصار القذافي يعيشون الآن كالأمراء بملايين الليبيين ورغم ذلك يشكون، ولن يعدموا الحيلة والمبررات، فماذا سيستفيد منهم الليبيين؟”، وفقا لقوله.