بعيو لـ الليبيين: لن تروا الأمان حتى تحرروا المصرف المركزي من الإحتلال الإخواني والبريطاني

ليبيا – وصف رئيس مؤسسة الإعلام بحكومة الوفاق محمد بعيو محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بـ “عدو الدولة والشعب ،وخصم المصداقية والشفافية، وممول الفساد والحروب”.

بعيو وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الإثنين قال :”مصرف ليبيا عفواً الصديق الكبير المركزي كهف الأسرار والأشرار، عدو الدولة والشعب، وخصم المصداقية والشفافية وممول الفساد والحروب”.

وأضاف بعيو :”لن تروا أيها الليبيون خيراً ولا أمان، حتى تستعيدوه من مغتصبه وتحرروه من الإحتلالين الإخواني والبريطاني”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية