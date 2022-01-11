الأطرش: لا لحمة ولا مصالحة ولن نترك “المجرمين” طلقاء

أكد سامي الأطرش، رئيس ما يعرف “المكتب السياسي لائتلاف 17 فبراير” بأن “لا لحمة ولا مصالحة قبل أن ينصف كل من قهر بعدالة انتقالية حاسمة وحقيقية”، على حد تعبيره.

وقال “الأطرش” في منشور عبر حسابه فيسبوك: “إلى كل من يتشدقون باللحمة والمصالحة نؤكد لكم بأنه لا لحمة ولا مصالحة قبل أن ينصف كل من قهر بعدالة انتقالية حاسمة وحقيقية ووعدا لكل من قهر وظلم بأننا لن نترك كل هؤلاء المجرمين طلقاء إلى ما لا نهاية”، بحسب كلامه.

وأوضح ؛ ” ووعدا بأننا سنفعل كل شئ من أجل أن تطبق العدالة في الأرض قبل السماء”، بحسب قوله.