المنفي يؤكد أهمية تشجيع الأندية الرياضية

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على أهمية دعم وتشجيع الأندية الرياضية، مشيداً بمساهمة النادي الأهلي طرابلس العريق، في مسيرة الرياضة الليبية، كرافد مهم من روافد المنتخبات الوطنية في جميع الألعاب الرياضية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي، مع رئيس اللجنة التسييرية للنادي الأهلي طرابلس، فرج إدريس، وذلك في إطار دعمه للأندية الرياضية ولقاءاته المتواصلة مع مسئوليها ومنتسبيها، وتعزيزاً لدورها في تماسك المجتمع والتقريب بين أبناء الوطن الواحد.

ووضع رئيس اللجنة التسييرية للنادي الأهلي، المنفي في صورة الأوضاع التي يمر بها النادي، المقبل على مشاركة مهمة في دوري المجموعات في بطولة كأس الكنفدرالية الإفريقية، مثمناً وقوفه مع النادي في المراحل الأولى من المشاركة.

وقدم رئيس اللجنة التسييرية، درع النادي للرئيس المجلس الرئاسي تقديراً من الإدارة وجماهير الأهلي، على تعاونه مع النادي وتذليل بعض الصعاب التي تواجهه.