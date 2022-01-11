إبراهيم: الخروج للشارع والتظاهر من شأنه تسليط الضوء على مطالب أكثر من 2 مليون ليبي بالانتخابات

ليبيا – قال آخر متحدث رسمي باسم نظام القذافي موسى إبراهيم إن العمل السياسي للتيار الشعبي الداعم لسيف القذافي مر بموجات عدة منها النزول للشارع وتنظيم الوقفات، ثم انتقل حاليًا وبعد قرار تأجيل الانتخابات للعمل على مستوى المجالس المحلية المنتخبة بمختلف المدن والمناطق الليبية، وذلك لتعويض تهميش وجوده في تلك الأطر خلال السنوات الماضية.

إبراهيم وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الإثنين، أشار إلى أن الخروج للشارع والتظاهر السلمي قد يكونان خيارًا لتياره في الفترة المقبلة إلى جانب خيارات أخرى، لكن الأولوية حاليًا تكمن في تشكيل تحالفات شعبية مع مختلف التيارات السياسية على مستوى جميع القبائل والمدن الليبية.

ورأى إبراهيم أن مشاركة تيارات سياسية عدة في أي احتجاجات من شأنه تسليط الضوء على مطالب أكثر من مليوني ونصف مليون ليبي سجلوا أسماءهم في سجلات الناخبين، في الاحتكام لصندوق الانتخابات، متابعًا: “لكن القرار النهائي سيظل للقوى الدولية والإقليمية التي تتحكم في المشهد، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية التي باتت تمسك كل الخيوط”.

وأشار إلى أن الخروج للشارع والتظاهر السلمي قد يكونان خيارًا لتياره في الفترة المقبلة إلى جانب خيارات أخرى، لكن الأولوية حاليًا تكمن في تشكيل تحالفات شعبية مع مختلف التيارات السياسية على مستوى جميع القبائل والمدن الليبية.

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