يفتقد للمعايير الصحية.. النائب العام يوجّه بإزالة سوق لبيع المواشي في غات

وجّه النائب العام، جهاز الحرس البلدي غات؛ بمباشرة إجراءات الاستدلال، بناءً على شكوى أهالي حي الطريق 304 الكائن في مدينة غات، والذين يعانون بسبب عدم تجاوب الجهات المعنية بالصحة العامة مع مطلبهم المتعلق بنقل سوق بيع المواشي الموجود بين بيوتهم.

وأشار الشاكون إلى أن السوق يفتقد إلى المعايير الصحية والبيئية، ويتسبب في إلحاق أضرار صحية بالقاطنين، بما في ذلك الأمراض الجلدية والتنفسية.

وشدد النائب العام على ضرورة التنبيه على شاغلي السوق بمغادرته، ومحاولة إيجاد سوق يلبي الاشتراطات المنصوص عليها ضمن التشريعات الصحية والبيئية.

وتفاعلت الجهة الضبطية مع التعليمات، واتخذت التدابير اللازمة بهذا الصدد.

ودعت النيابة العامة الجميع في أنحاء ليبيا كافة إلى الإبلاغ عن أي تجمعات بشرية تجارية غير مرخص لها وفق تشريعات الإدارة المحلية، خاصة ما يكون ذا صلة بالصحة العامة والسكان.

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