نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الثلاثاء

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء :-

تحذير : ريح شرش الى باش نشط الى قوي على الساحل تتراوح سرعته ما بين (30-25 ) عقدة مع ارتفاع للموج يصل الى (3.75) متر.

منطقة الساحل من رأس أجدير إلى سرت مازالت فرصة لسقوط امطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية احيانا والريح شرش سرعته ما بين (30-15) عقدة والارتفاع الموج يترواح ما بين (3.75-2.00) متر.

البحر مضطرب الى قليل الاضطراب ودرجة الحرارة سطح البحر(17-14)م° والرؤية متوسطة الى ضعيفة بسبب اضطراب البحر.

اما على منطقة الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق سقوط أمطار جيدة تصحبها خلايا من السحب الرعدية والريح باش الى غربي سرعته ما بين (30-15) عقدة وارتفاع الموج على معظم الساحل يترواح ما بين (3.50-2.75) متر.

البحر مضطرب ودرجة حرارة سطح البحر (17-14) م° والرؤية متوسطة الى ضعيفة بسبب اضطراب البحر.