الارصاد: استمرار موجة البرد… وأمطار رعدية جيدة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 11/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإنه لايزال تأثير موجة البرد على مناطق شمال ليبيا مع رياح نشطة الى قوية على المناطق الساحلية تتجاوز سرعتها 50 كيلومتر /ساعة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر مصحوبة بخلايا رعدية وتكون جيدة أحيانا مما تسبب في تجمع المياه في الاماكن المنخفضة ومن المتوقع ان تقل سرعة الرياح تدريجيا من يوم الغد الاربعاء وذلك نتيجة حركة المنخفض وابتعاده قليلا عن الساحل الليبى باتجاه شرق المتوسط.

ومن المتوقع وفقا للتقرير ان تستمر فرصة هطول الأمطار خلال فترات متقطعة على مناطق الشمال حتى أخر الاسبوع.

وتكون حالة البحر بحسب التقرير مضطرب على معظم الساحل الليبى مع ارتفاع للموج يتجاوز (3.50) متر.