الفاضلي: “النهر الصناعي” أضخم عملية سرقة وغسيل أموال في التاريخ

زعم فتحي الفاضلي، الأكاديمي ومقدم البرامج على قناة المفتي المعزول الصادق الغرياني “التناصح”، أن “مشروع النهر الصناعي، عبارة عن عملية سرقة وغسيل أموال ضخمة”.

وكتب «الفاضلي» على فيسبوك قائلًا: “النهر الصناعي؛ أضخم عملية سرقة ونهب وغسيل أموال وتهريب في التاريخ”، على حد قوله.

وأثار ذلك المنشور سخط العديد من متابعي «الفاضلي»، حتى قال أحدهم له في إحدى التعليقات؛ “عندك علم أن ليبيا كانت تستورد في مياه الشرب من أوروبا، و أوروبا عارضت المشروع وحاربته لأنه لم يعد هناك أموال من بيع المياه”.

ليرد عليه «الفاضلي» بأسلوب ساخر؛ قائلًا: “عندي علم أني أشرب في أحلى مياه في درنة وطبرق وأحلى مياه من بئر بومليانة في طرابلس”، على حد قوله.