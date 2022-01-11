ضبط متهم بسرقة كوابل كهربائية في بوعطني بعد تبادل لإطلاق النار

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط أحد المتهمين بسرقة كوابل كهربائية في بوعطني بعد تبادل لإطلاق النار مع عناصر الأمن وإلقاء قنبلة يدوية عليهم.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة بوعطني تلقى شكوى من مدير الصيانة بمحطة الكهرباء بمنطقة بوعطني مفادها قيام شخصين مجهولي الهوية بسرقة الكوابل الكهربائية داخل المحطة مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق.

وأصدر رئيس مركز شرطة بوعطني تعليماته لأعضاء التحريات بالمركز بالبحث والتحري عن الأشخاص المطلوبين وضبطهم وانطلقت عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات من قبل أعضاء التحريات والتي أسفرت عن تحديد هوية ومكان المتهمين وانتقل أعضاء التحريات لمكان تواجدهم بمنزل بمنطقة بوعطني وعند وصولهم قام أحد المطلوبين بالرماية على الأعضاء بواسطة سلاح ناري وجرى تبادل إطلاق النار فقام أحد المتهمين بإلقاء قنبلة يدوية(رمانة) مستهدفا أعضاء التحريات مما أدي إلى تراجعهم ولاذ أحد المطلوبين بالفرار وتم ضبط الآخر والانتقال به إلى المركز.

وبالاستدلال مع المتهم المقبوض عليه اتضح انه يُدعى ح.ف.أ. من مواليد 1988 ومحل سكنه بوعطني وهو في الأصل من سكان مدينة سبها وأفاد أنه سرق المحطة رفقة الشخص الذي لاذ بالفرار ويدعى ز.ع.س وأنهما قاما بحرق الأسلاك وبيعها كخردة لإحدى محلات بيع الخردة بالمدينة .

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته إلى النيابة العامة ولازال البحث مستمر المتهم الهارب.