الأرصاد الجوية: موجة برد على مناطق الشمال ورياح نشطة وأمطار على المناطق الساحلية

العنوان – طرابلس

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن تأثير موجة البرد لايزال على مناطق الشمال مع رياح نشطة وسقوط أمطار متفرقة من حين لآخر خاصة على المناطق الساحلية.

وأوضح أن حالة السماء في رأس إجدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على فترات تصحبها خلايا رعدية أحيانا.

وأشار إلى أن الرياح شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا هذا اليوم خاصة على الساحل تصل سرعتها إلى (60) كم/ساعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (14/08) م°.

وأضاف أن حالة السماء في الخليج -سهل بنغازي حتىامساعد -الواحات-مرادة سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا رعدية أحيانا وتكون جيدة خاصة على المنطقة الممتدة من أجدابيا إلى الجبل الأخضر مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية.

وأفاد أن الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا هذا اليوم قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى (60) كم/ساعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(16-10) م°.

والجفرة -سبها-غدامس-الحمادة تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على غدامس-الحمادة و الجفرة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على مناطق الجفرة.

وأكد أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(20-15) م° و تسجل انخفاضًا يوم الغد على أغلب المناطق.

ولفت إلى أن حالة السماء في الكفرة-السرير-تازربو السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح، جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، أما درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(21-18) م°.