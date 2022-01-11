العرفي: الدبيبة أصبح خطرًا على الدولة الليبية ولا بد للحكومة أن تنتهي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن الاجتماع الذي عقد مع المستشار عقيلة صالح تركز على إقناعه بضرورة الرجوع لمجلس النواب، نظرًا للصعوبات التي يواجهها البرلمان خاصة في ملف الانتخابات.

العرفي أشار خلال تصريح أذيع على قناة “المسار” الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه يعد جلسة مجلس النواب في إحاطة المفوضية فشلت بتحديد من يتحمل المسؤولية، هل هي المفوضية العليا للانتخابات أم مجلس النواب؟ معتبرًا أن من يتحمل المسؤولية الكاملة هي المفوضية العليا للانتخابات خاصة عماد السائح.

وتابع: “السايح لم يفسر من هي القوة القاهرة وكان يفترض على مجلس النواب أن يفسر لنا ما هي القوة القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات، التواريخ والمدد حددت والمفوضية منذ أشهر وهي تخرج في بيانات للإعلام وتقول إنها جاهزة لإدارة الانتخابات. وكل الملاحظات الفنية التي أحالتها المفوضية تم الأخذ بها وإدراجها ولا أعرف ما هو المعيب بالقوانين، ليس هناك قانون كامل وبالتأكيد هناك أخطاء، لكن هناك قوانين يجب التزام المفوضية بأن تجري الانتخابات، ما رأيناه في مجلس النواب من تشكيل لجنة لوضع خارطة الطريق رأيناها توسعت أو تم إضافة أعضاء من مجلس النواب ولا نطعن في أحد”.

كما أضاف: “أن ندخل في قضية الدستور والذي هو مرفوض أصلًا ولا يتوافق عليه كل الليبيين، وندخل في مسار دستوري جديد ونطرح مسودة الدستور للاستفتاء ونحن نعلم يقينًا أنها لن تمر ونأخذ في تطبيق هذه المرحلة لـ 6-7 أشهر نستنزف الوقت والمال من أجل استفتاء لن يكتب له النجاح، هذه الحقيقة هذا ما جعلنا نذهب للمستشار عقيلة صالح في ضرورة الضغط عليه لرجوعه للبرلمان وإعادة الأمور لنصابها. لا بد للمفوضية من أن تتحمل المسؤولية الكاملة، وإن كان السائح لم يفصح عن القوة القاهرة عليه أن يستقيل، وإن كانت حياته مهددة، المفوضية تتبع لمجلس النواب الذي أصدر القوانين وبالتالي السائح عليه التنفيذ فقط”.

وأكد على أن التحديات التي يواجهها مجلس النواب إعادة مسودة الدستور للواجهة من جديد للاستفتاء عليها، منوهًا إلى أن جميع الليبيين يعلمون أن هذا الدستور لا يتماشى مع متطلباتهم على الأقل كإقليم برقة، بالتالي هذا مرفوض وبطريقة الاستفتاء على الدستور كل دائرة على حدة وليست ليبيا دائرة واحدة، بما معناه 50+1 متحصل في كل دائرة ليمر الدستور.

وشدد على أنه في برقة لن يمر الدستور وتم المطالبة بدستور 51 وأن يتم إجراء التعديلات عليه، وهذا ما جعلهم يطلبون من المستشار عقيلة صالح بصفته قانونيًا أن يعود ويترأس مجلس النواب، وفقًا لقوله.

العرفي علق على اجتماع الناظوري والحداد وما يتم تداوله بشأن تفضيل الأداء العسكري على الأداء السياسي، قائلًا: “كان يفترض من الحداد وهو رئيس الأركان وبالإضافة للفريق عبد الرازق الناظوري عندما تقف الحرب يتم تبادل الأسرى، أين الأسرى؟ الحداد قد يكون رئيس أركان ولكن بشكل صوري هناك أمراء حرب وأمراء مليشيات لا يخضعون لسلطته هذه حقيقة يجب أن نسلم بها، قد يكون هناك عسكريون ولكن لن يستطيعوا الوقوف في وجه المليشيات، محمد الحداد صورة لرئيس أركان، أين هو مما يحدث في طرابلس؟ ومن هذه التشكيلات المسلحة التي تأتي للعاصمة من كل حدب وصوب”.

وزعم أن ما يرى من المشهد أنهم يريدون تدمير العاصمة وهذه حقيقة، ستتقاتل الميليشيات من أجل مناطق النفوذ، مشيرًا إلى أن عبد الحميد الدبيبة أصبح خطرًا على الدولة الليبية، ولا بد للحكومة من أن تنتهي.

ونوّه إلى أن الجلسة القادمة والمنتظرة للبرلمان سيكون على جدول أعمالها تغيير الحكومة، فلقد استنفذت خياراتها أو أن تخاطب أن تقنن المرتبات والمحروقات فقط ولا تصرف أي دينار من الميزانية، إلا من خلال باب المرتبات والمحروقات وباقي الأبواب لا تصرف منها إلا بعد أن تشكل حكومة جديدة، بحسب قوله.

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