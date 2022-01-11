المرتزقة السوريون في ليبيا يتقاضون أقل من نصف رواتبهم المتأخرة

أبلغت مصادر موثوقة، المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ أن قسمًا كبيرًا من المرتزقة السوريين في ليبيا تسلموا الدفعة الثانية من رواتبهم والتي تقلصت بقيمة 300 دولار.

وبلغ إجمالي المبالغ الممنوحة للمرتزقة السوريين في ليبيا في يناير، 900 دولار لكلٍّ منهم، فيما تم تسليم 10,500 ليرة تركية لأقاربهم في ريف حلب.

وفي المقابل، لم يتم تحديد موعد استئناف إجازات المرتزقة السوريين الراغبين في مغادرة ليبيا.

وأفاد ناشطون في المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا في ليبيا؛ حصلوا على جزء من رواتبهم الشهرية بعد سبعة أشهر من التوقف، حيث منحت تركيا المرتزقة السوريين، الذين لم يتقاضوا رواتبهم خلال الأشهر السبعة الماضية، قيمة ثلاثة أشهر فقط.

وكشفت مصادر من المرصد السوري لحقوق الإنسان في معسكرات المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا في ليبيا ، تزايد التوتر بين المقاتلين وقادتهم؛ بسبب الظروف المعيشية البائسة في معسكرات طرابلس التي تحولت إلى سجون بعد منع المقاتلين من الخروج منها، كما يواصل القادة تأخير واستقطاع مبالغ كبيرة من رواتب المقاتلين الشهرية.

وبحسب “المرصد السوري”، فإن مشادات يومية تقع بين المرتزقة السوريين وقادتهم ، سواءً في ليبيا أو في مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل التي تعمل بالوكالة لها في شمال حلب، حيث يرسل المقاتلون ملاحظات صوتية لقادتهم، يناشدون فيها دفع أجورهم وإعادتها إلى سوريا.

جدير بالذكر أن هناك قرابة سبعة آلاف مرتزق سوري تدعمهم تركيا في ليبيا يعملون تحت راية مختلف فصائل “الجيش الوطني”.

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