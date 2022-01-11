أبو راص: أكدنا لـ«ستيفاني» أهمية دور ملتقى الحوار في إزالة عراقيل الانتخابات

أكدت عضو مجلس النواب، ربيعة أبو راص، أنهم أكدوا لستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، أهمية دور ملتقى الحوار في إزالة عراقيل الانتخابات، على حد وصفها.

وقالت أبو راص، عضو ملتقى الحوار السياسي، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “9 يناير 2022 بدعوة كريمة من ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، سعدت بالمشاركة في اللقاء التشاوري الذي ضم عضوات ملتقي الحوار السياسي الليبي تعزيزاً لدور المرأة ومساهمتها في إدارة عمليات السلام”.

وأضافت “عقد اللقاء بمقر بعثة الأمم المتحدة بالعاصمة طرابلس وذلك لمناقشة التحديات والتطورات السياسية وانعكاساتها على العملية الانتخابية وما هي الخطوات القادمة لتذليل الصعاب أمام المفوضية للمضي قدماً في إنفاذ الانتخابات وفاء لخارطة الطريق”، بحسب تعبيرها.

وتابعت “تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية دور الملتقى في إزالة العراقيل التي تمنع بشكل مباشر تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت قريب ومحدد”، وفقا لحديثها.

واستطردت “تم التأكيد من قبل البعثة على دورها في المحافظة على الزخم الذي تحظى به العملية الانتخابية وآليات انجاحها بالتشاور والتواصل مع كل الأطراف المحلية والدولية استحقاقاً لمليونين وثمانمائة ألف ناخب”، على حد قولها.