النائب العام يوجه بنقل سوق المواشي بحي الطريق 304 في غات

العنوان – غات

وجه النائب العام جهاز الحرس البلدي غات بمباشرة إجراءات الاستدلال حول شكوى أهالي حي الطريق 304 الكائن في مدينة غات بنقل سوق بيع المواشي الموجود بين بيوتهم.

وأكد مكتب النائب العام أنه تم التنبيه على شاغلي السوق بضرورة مغادرته ، والعمل على إيجاد سوق يلبي الاشتراطات المقررة في التشريعات الصحية والبيئية.

وأضاف أن استجابت الجهة الضبطية للتعليمات الصادرة في الخصوص، وتم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بها.

وأهاب مكتب النائب العام بالسكان في أنحاء ليبيا كافة الإبلاغ عن أية تجمعات بشرية تجارية غير مرخص لها وفق تشريعات الإدارة المحلية وعلى الأخص التي يكون من شأنها المساس بالصحة والسكينة العامتين.

وكان سكان الحي في غات أبدوا استياءهم من تجاهل الجهات المعنية بالصحة العامة لمطلبهم، بخصوص السوق على الرغم من افتقاده إلى المعايير الصحية والبيئية ، وتسببه في أضرار صحية للقاطنين، أخصها الأمراض الجلدية والتنفسية .