“القطراني” يُوجّه دعوة للسفير التركي لزيارة المنطقة الشرقية

وجّه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني دعوةً رسميةً للسفير التركي في ليبيا كنعان يلماز، لزيارة المنطقة الشرقية؛ للبدء في العمل السياسي المشترك والمساهمة في إعادة الإعمار.

جاء ذلك في إطار تطوير العلاقات بين ليبيا وتركيا، لاسيما بعد التقارب الأخير الحاصل قبيل الانتخابات، بحسب بيان الحكومة.

وبحث القطراني مع يلماز، خلال لقاء جمعهما في طرابلس؛ سبل إعادة تفعيل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي التركي بمدينة بنغازي.

وأكد السفير التركي على تنظيم زيارة رسمية قريبة للسفارة، ووضع الترتيبات اللازمة لها بالإضافة الى عودة الحركة التجارية بين مواني ومطارات الشرق والدولة التركية.

وأعرب “يلماز” عن حرص بلاده على دعم جهود المسار السياسي من خلال الاستماع الى كل وجهات النظر من كافة الأطراف السياسية.

وأكد النائب الأول لرئيس الوزراء، خلال هذا اللقاء، على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على الأصعدة كافة، بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية