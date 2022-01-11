مصرف الجمهورية: الشروع في قبول طلبات بيع النقد الأجنبي

أعلن مصرف الجمهورية أن المصرف شرع في قبول طلبات بيع النقد الأجنبي حسب ضوابط مصرف ليبيا المركزي.

وبين مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن المستندات المطلوبة لشراء العملة الأجنبية هي شهادة ميلاد من السجل المدني، صورة من جواز السفر.

وأكد المصرف أن الشروط والمستندات الواجب توفرها لشراء العملة الأجنبية هي ضرورة الحضور الشخصي لصاحب الحساب أو الوكيل الشرعي المعتمد لصاحب الحساب فقط ووجود رصيد بالحساب يغطي قيمة شراء العملة الأجنبية كما يجب أن يكون رقم الهاتف مربوط بالرقم الوطني لصاحب البطاقة