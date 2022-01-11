أمن بنغازي: ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن سرقة الكوابل الكهربائية في بوعطني

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة بوعطني ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن سرقة الكوابل الكهربائية.

وأضافت المديرية أن سرقة هذه الكوابل تسببت في انقطاع التيار الكهربائي على عدة مناطق بوعطني، والسرتي، وشبنة، والمساكن.

وأوضحت أن عملية القبض تمت عقب شكوى تقدم بها مدير الصيانة بمحطة الكهرباء بمنطقة بوعطني مفادها قيام شخصين مجهولي الهوية بسرقة الكوابل الكهربائية الموجودة داخل المحطة مما سبب في انقطاع التيار الكهربائي على عدة مناطق.

وأكدت أن رئيس المركز أصدر تعليماته لأعضاء التحريات بالمركز بالبحث والتحري عن الأشخاص المطلوبين وضبطهم.

وأشارت إلى أنه على الفور انطلقت عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات من قبل أعضاء التحريات وأسفرت جهود التحريات عن التوصل وتحديد هوية ومكان هؤلاء المجرمين.

وأفادت المديرية أنه تم انتقال أعضاء التحريات لمكان تواجدهم بمنزل بمنطقة بوعطني وعند وصولهم قام أحد المطلوبين بالرماية على أعضاء التحريات بواسطة سلاح ناري.

وذكرت أنه تم تبادل إطلاق النار فيما بينهم وإذا بأحد المجرمين يلقي قنبلة يدوية (رمانة) مستهدفا أعضاء التحريات مما أدى إلى تراجعهم ولاذ أحد المطلوبين بالفرار وتم ضبط الآخر.

وبينت المديرية أنه بالانتقال به إلى المركز، وبالإستدلال معه اتضح أنه يُدعى (ح.ف.أ) من مواليد 1988 ومحل سكنه بوعطني وهو في الأصل من سكان مدينة سبها.

وأضافت مديرية أمن بنغازي أن المتهم أفاد أنه من قام بسرقة المحطة رفقة الشخص الذي لاذ بالفرار ويدعى (ز.ع.س) وقاموا بحرق الأسلاك وبيعها كخردة لإحدى محلات بيع الخردة بالمدينة.

وأكدت المديرية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته الى النيابة العامة ولازال البحث مستمر عن المدعو (ز.ع.س).