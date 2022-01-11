ويليامز: دور جيران ليبيا ومنهم تونس مهم لدعم الشعب الليبي

ليبيا – التقت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بوزير خارجية تونس عثمان الجرندي لبحث تطورات الأزمة الليبية وسبل إيجاد الحلول الناجعة بهدف معالجتها.

ووفقا لسلسلة تغريدات لويليامز بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” طالعتها صحيفة المرصد شددت المستشارة الأممية والوزير على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في ليبيا لدفع العملية السياسية قدما بما في ذلك إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية دور جيران ليبيا في دعم الشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والأمن والاستقرار فيما أثنت ويليامز على دور تونس الأساسي والتزامها باستقرار البلاد فضلا عن الدعم المقدم للبعثة الأممية.

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