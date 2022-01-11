ليبيا تسجل 487 إصابة و9 وفيات بـفيروس كورونا

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الاثنين، 487 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 4,597 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 610؛ فقد سُجّل شفاء 569 حالة، إلى جانب تسجيل 9 حالات وفاة على مستوى البلاد، منها خمس حالات بالمنطقة الغربية، وأربع بالمنطقة الشرقية، فيما لم تسجل أي حالات وفاة في المنطقة الجنوبية.

وأشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 10,6% بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 394,470، منها 6,825 حالة نشطة، إضافةً إلى تعافي 381,840 حالة، ووفاة 5,805 حالات، فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1,933,677 شخصًا، منهم 913,454 تلقوا الجرعة الثانية.

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