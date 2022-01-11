الرئاسي يلتقي رئيس اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس 

طرابلس 11 يناير 2022 (وال) _ التقى رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، رئيس اللجنة التسييرية للنادي الأهلي طرابلس، السيد فرج إدريس، وذلك في إطار دعمه للأندية الرياضية ولقاءاته المتواصلة مع مسئوليها ومنتسبيها، وتعزيزاً لدورها في تماسك المجتمع والتقريب بين أبناء الوطن الواحد.

ووضع رئيس اللجنة التسييرية للنادي الأهلي، السيد الرئيس في صورة الأوضاع التي يمر بها النادي، المقبل على مشاركة مهمة في دوري المجموعات في بطولة كأس الكنفدرالية الإفريقية، مثمناً وقوفه مع النادي في المراحل الأولى من المشاركة.

من جهته أكد الرئيس، على أهمية دعم وتشجيع الأندية الرياضية، مشيداً بمساهمة النادي الأهلي طرابلس العريق، في مسيرة الرياضة الليبية، كرافد مهم من روافد المنتخبات الوطنية في جميع الألعاب الرياضية.

وقدم رئيس اللجنة التسييرية، درع النادي للسيد الرئيس، تقديراً من الإدارة وجماهير الأهلي، على تعاونه مع النادي وتدليل بعض الصعاب التي تواجهه. (وال _ طرابلس) ح س / ه ع

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