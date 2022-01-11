الخارجية تبحث التنسيق مع الطيران المدني لرفع الحظر المفروض عليه

بحث وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي مع رئيس مصلحة الـطـيـران المـدني مصطفى عمار توحيد الجهود لرفع الحظر المفروض على الطيران المدني.

وأكد وكيل وزارة الخارجية خلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس التأكيد على أهمية وجود ثقل ودعم سياسي إلى جانب الدعم الفني للتعجيل برفع الحظر عن الطيران المدني.

وتحدث رئيس مصلحة الطيران المدني عن آفاق التعاون فيما يخص الطيران المدني مع كل من الخطوط القطرية، وطيران الإمارات، ومصر للطيران، والخطوط التركية، وأشارإلى أنه من المقرر وفي هذا الإطار زيارة الجزائر قريبا والالتقاء بمسؤولي الخطوط الجزائرية.

وأوضح رئيس مصلحة الطيران المدني أن لدى مصلحة الطيران برنامجا لتدريب الموظفين، كما ستتخذ المصلحة خطوات هامة لدعم جهود وزارة الخارجية لرفع الحظر.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على آليات التنسيق بين الطيران المدني ووزارة الخارجية، والإعداد لزيارة اليونان وعدد من الدول الأوروبية لإطلاع مسؤولي الطيران في تلك الدول على ما اتخذ من إجراءات لتوفير البيئة الأمنية واللوجستية في المطارات الليبية والتأكيد على جاهزيتها لإستقبال الرحلات الدولية .