القطراني يؤكد للسفير التركي ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

العنوان – طرابلس

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وشدد القطراني على ضرورة التعاون في كافة الأصعدة بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي.

ووجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء دعوةً رسميةً ليلماز لزيارة المنطقة الشرقية في الأيام القليلة القادمة للبدء الفعلي في وضع الأسس السليمة للعمل السياسي المشترك والمساهمة الفعلية في إعادة الإعمار .

ومن جهته، أكد السفير التركي على ضرورة العمل لإعادة تفعيل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بمدينة بنغازي في أجل قريب من خلال تنظيم زيارة رسمية للسفارة.

ودعا يلماز إلى وضع الترتيبات اللازمة لها ، بالإضافة إلى عودة الحركة التجارية بين موانئ ومطارات الشرق الليبي والدولة التركية.