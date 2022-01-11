محادثات بين “نورلاند” و”المشري”.. والانتخابات أولوية

أفاد ريتشارد نورلاند المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا أنه أجرى اليوم محادثة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وكشف “نولارند” أنه عبّر عن دعم الولايات المتحدة لجهود استعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، بعد تأجيلها في ديسمبر، ومن ناحيته، ذكر “المشري”، في معرض حديثه، أن حوالي ثلاثة ملايين ليبي مستعدون للإدلاء بأصواتهم.

وتعليقًا على الجهود المكثفة مع مجلس النواب للاتفاق سريعًا على خارطة طريق من شأنها أن تمنح عامة الشعب الثقة، شدد على أن الانتخابات ستُجرى في أقرب وقت ممكن، فيما أكد “نورلاند” دعم الولايات المتحدة لأي عملية تضمن منح الليبيين حكومة قوية وموحدة وذات سيادة ومنتخبة، لأن هذا هو ما يستحقه الشعب الليبي.

ونشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة بياناً حول المكالمة، يفيد أن “المشري” أكد خلالها على ضرورة الدفع بالمسار الدستوري، وأن السفير الأميركي أبدى تأييده لهذه الخطوات لمعالجة الانسداد الحالي، في حين لم يُشر بيان السفارة الأميركية إلى أي شيء يتعلق بذلك.

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